Росія нахабніє. Експерт пояснив промах НАТО у ситуації з падінням ракети у Польщі

"Я вважаю, що ситуація в Польщі, на жаль, призвела до ще гіршої ситуації. Тому що росіяни знову побачили, що НАТО є слабким, що НАТО не є тією структурою, яка може проявити свою суб'єктність, ініціативу та лідерство. Росія ж нахабніє, вона зараз перевірила реакцію на цей інцидент, а завтра може нанести удар по інших територіях країн НАТО. Країни НАТО скажуть: "Давайте нарешті статтю 4 застосуємо, проведемо консультації, півроку будемо радитися". Путін просто над ними буде знущатися, бо коли йому відразу не дають в ніс - він сідає на голову", - сказав він.

При цьому, як стверджує Самусь у принципі, не важливо, що в Польщі сталося насправді, а важливе інше - як відреагувало НАТО.

Воно відреагувало дуже і дуже неправильно. Потрібно було провести консультації, скориставшись 4 статтею, призначити офіційну комісію, яка розбереться з цією ситуацією, і потім мало б бути офіційне рішення - відкрите і професійне. Не важливо хто та що - за це в будь-якому разі відповідальна Росія. Я так розумію, що це адміністрація Байдена створила такий загальний фон - що не треба драматизувати, не треба ескалації, все забуваємо, нічого не було. Адміністрація Байдена досягла того, щоб усе затихло. Але що ми маємо в результаті? НАТО знову проявило себе як нейтральна сторона. А можна було б вирішити, що Альянс все ж таки бере на себе якусь відповідальність за те, що відбувається поблизу його кордонів, заявити про нове відношення до війни Росії проти України і що допоможе Україні створити систему протиракетної оборони, - вважає експерт. - Протиракетна оборона - це захисна функція, ніякої ескалації від цього не може бути. Від того, що Україна почала би збивати російські ракети над своєю ж територією натівськими озброєннями, ніякої ескалації бути не може. Як би там я не поважав наших колег, це просто реальна маячня".

На думку Самуся, якби Україна 24 лютого розпочала якісь консультації замість того, щоб одразу відбиватися, то через три дні росіяни взяли б Київ.

"Чому "натівці" такі здивовані, що цього не сталося? Тому що в їхньому варіанті вже були б захоплені і Варшава, і Париж, і Берлін", - уточнив він.

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