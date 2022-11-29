Россия наглеет. Эксперт объяснил промах НАТО в ситуации с падением ракеты в Польше

"Я считаю, что ситуация в Польше, к сожалению, привела к еще худшей ситуации. Потому что россияне вновь увидели, что НАТО слабое, что НАТО не является той структурой, которая может проявить свою субъектность, инициативу и лидерство. Россия же наглеет, она сейчас проверила реакцию на этот инцидент, а завтра может нанести удар по другим территориям стран НАТО. Страны НАТО скажут: "Давайте, наконец, статью 4 применим, проведем консультации, полгода будем совещаться". Путин просто над ними будет издеваться, потому что когда ему сразу не дают в нос - он садится на голову", - сказал он.

При этом, как утверждает Самусь в принципе, не важно, что в Польше произошло на самом деле, а важно другое - как отреагировало НАТО.

"Оно отреагировало очень и очень неправильно. Нужно было провести консультации, воспользовавшись 4 статьей, назначить официальную комиссию, которая разберется с этой ситуацией, и потом должно быть официальное решение - открытое и профессиональное. Неважно кто и что - за это в любом случае ответственна Россия. Я так понимаю, что эта администрация Байдена создала такой общий фон - что не надо драматизировать, не нужно эскалации, все забываем, ничего не было. Администрация Байдена добилась того, чтобы все затихло. Но что мы имеем в результате? НАТО вновь проявило себя как нейтральная сторона. А можно было бы решить, что Альянс все же берет на себя некую ответственность за происходящее вблизи его границ, заявить о новом отношении к войне России против Украины и что поможет Украине создать систему противоракетной обороны, - считает эксперт. - Противоракетная оборона - это защитная функция, никакой эскалации от этого не может быть. От того, что Украина бы начала сбивать российские ракеты над своей же территорией натовскими вооружениями, никакой эскалации быть не может. Как бы там я ни уважал наших коллег, это просто реальный бред".

По мнению Самуся, если бы Украина 24 февраля начала какие-то консультации вместо того, чтобы сразу отбиваться, то через три дня россияне бы взяли Киев.

"Почему "натовцы" так удивлены, что этого не произошло? Потому что в их варианте уже были бы захвачены и Варшава, и Париж, и Берлин", - уточнил он.