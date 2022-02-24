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Россия медленно развивает наступление на Херсон и Мелитополь, - ОП

Автор: Артем Горовенко

В ходе нападения России на Украину медленно развивается наступление на Херсон и Мелитополь. Но украинские войска готовы осуществлять сопротивление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника Офиса президента Алексея Арестовича.

"Российские войска перешли перешеек с Крымским полуостровом и медленно развивают наступление в двух направлениях. Первое - на Мелитополь, второе - на Херсон. Они сейчас выстраиваются в походные колонны и готовятся к движению. Там есть наши войска, они будут сопротивляться", - отметил Арестович.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский пообещал снять все санкции с граждан Украины, которые выйдут на оборону страны и вступят в ряды территориальной обороны.

Он также сообщил, что Россия понесла серьезные потери с начала наступления на Украину.

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ХерсонМелитопольВторжение России в Украину