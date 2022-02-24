Росія повільно розвиває наступ на Херсон і Мелітополь, - ОП

В ході напади Росії на Україну повільно розвивається наступ на Херсон і Мелітополь. Але українські війська готові здійснювати спротив.

"Російські війська перейшли перешийок з Кримським півостровом і повільно розвивають наступ у двох напрямках. Перший - на Мелітополь, другий - на Херсон. Вони зараз шикуються в похідні колони і готуються до руху. Там є наші війська, вони будуть чинити спротив", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв зняти всі санкції з громадян України, які вийдуть на оборону країни та вступлять до лав територіальної оборони.

Він також повідомив, що Росія зазнала серйозних втрат від початку наступу на Україну.