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Российский самолет нарушил границу Эстонии

Новости » Происшествия    28.10.2019 - 14:13
Российский самолет нарушил границу Эстонии
Иллюстративное фото (structure.mil ru)

В связи с инцидентом в МИД Эстонии был вызван посол России, которому была вручена соответствующая нота

Российский самолет Ту-154 нарушил воздушное пространство Эстонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой нан сайт Сил обороны Эстонии.

Как отмечается, на воздушном судне был выключен транспондер, но самолет не вступал в радиоконтакт с эстонскими диспетчерскими службами и не предоставлял полетный план.

"Утром, 25 октября, Ту-154 Министерства внутренних дел Российской Федерации вошел в воздушное пространство Эстонии без разрешения", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в связи с инцидентом в Министерство иностранных дел Эстонии был вызван посол России, которому была вручена соответствующая нота. Также уточняется, что данное нарушение воздушной границы Эстонии российским самолетом было уже третьим в этом году.

Напомним, ранее истребители бельгийских военно-воздушных сил осуществили перехват российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 Blackjack в воздушном пространстве НАТО.

Кроме того, истребители Typhoon Военно-воздушных сил Великобритании были подняты с базы "Емари" в Эстонии для перехват двух российских Су-30 над Балтийским морем.

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