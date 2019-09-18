Над Балтией перехватили бомбардировщики и истребители РФ

Фото: перехват истребителей (twitter.com/BeAirForce)

Это был первый перехват для бельгийского подразделения

Истребители бельгийских военно-воздушных сил осуществили перехват российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 Blackjack в воздушном пространстве НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ВВС Бельгии в Twitter.

В пресс-службе отметили, что это был первый перехват для бельгийского подразделения, который начал патрулирование в воздушном пространстве Балтии с 3 сентября.

"Самолеты F-16, которые принимают участие в миссии НАТО из воздушного патрулирования над странами Балтии, перехватили два российских самолета Ту-160 Blackjack и два российских Су-27 в небе над Балтийским морем", - говорится в сообщении.

Фото: перехват истребителей (twitter.com/BeAirForce)

Специалисты ВВС Бельгии опубликовали соответствующие фотографии и напомнили, что стратегические бомбардировщики Ту-160 - это сверхзвуковые самолеты, способные нести ядерное оружие. Они имеют радиус действия 12 300 км и могут двигаться со скоростью, которая вдвое превышает скорость звука.

Напомним, в прошлом месяце истребители Typhoon Военно-воздушных сил Великобритании были подняты с базы "Емари" в Эстонии для перехват двух российских Су-30 над Балтийским морем.

Кроме того, 8 августа истребители Typhoon и многоцелевой заправщик Voyager Военно-воздушных сил Великобритании дважды поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов Ту-95 и Су-27.