Россия истощена и не может наступать на нескольких фронтах одновременно, - Данилов

Российская армия уже не имеет сил атаковать более чем на одном направлении фронта. За четыре месяца полномасштабного вторжения стали заметными признаки истощения арсенала страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, которого цитирует WSJ.

По его словам, после первых ошибок РФ "нашла тактику, которая работает".

Как объясняет Данилов, если на начальном этапе вторжения враг пытался прорваться вглубь украинской территории, когда оккупанты в значительной степени потерпели неудачу и потеряли элитные подразделения, то теперь россияне наступают шагами под прикрытием артиллерии.

"Россия накапливает большое количество артиллерии и бронетехники на каждом квадратном километре, с которым украинские военные не в состоянии справиться, и это дает россиянам преимущество", - рассказывает Данилов.

При этом, как отмечает секретарь СНБО, пока Украина должна вести оборонительную войну.

"Прибытие в прошлом месяце американских высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS позволило Украине нанести удар именно по тем российским целям, которые ранее были вне досягаемости украинского оборудования. Россияне беззащитны перед ними (HIMARS - ред.)", - отмечает Данилов.

Он также добавил, что украинские силы использовали настолько вооружение и боеприпасы советских времен, что постепенно ей необходимо будет полагаться на вооружение НАТО.

Напомним, ранее Данилов заявлял, что Украина способна одержать победу в войне с Россией до конца года, но для этого должно сойтись несколько факторов.

Также секретарь СНБО рассказал, чего на самом деле добился Кремль в Украине.

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