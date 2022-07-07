ru ua
Чт, 07 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия истощена и не может наступать на нескольких фронтах одновременно, - Данилов

Новина українською →
Киев, Четверг 07 июля 2022 08:59
Россия истощена и не может наступать на нескольких фронтах одновременно, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российская армия уже не имеет сил атаковать более чем на одном направлении фронта. За четыре месяца полномасштабного вторжения стали заметными признаки истощения арсенала страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, которого цитирует WSJ.

По его словам, после первых ошибок РФ "нашла тактику, которая работает".

Как объясняет Данилов, если на начальном этапе вторжения враг пытался прорваться вглубь украинской территории, когда оккупанты в значительной степени потерпели неудачу и потеряли элитные подразделения, то теперь россияне наступают шагами под прикрытием артиллерии.

"Россия накапливает большое количество артиллерии и бронетехники на каждом квадратном километре, с которым украинские военные не в состоянии справиться, и это дает россиянам преимущество", - рассказывает Данилов.

При этом, как отмечает секретарь СНБО, пока Украина должна вести оборонительную войну.

"Прибытие в прошлом месяце американских высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS позволило Украине нанести удар именно по тем российским целям, которые ранее были вне досягаемости украинского оборудования. Россияне беззащитны перед ними (HIMARS - ред.)", - отмечает Данилов.

Он также добавил, что украинские силы использовали настолько вооружение и боеприпасы советских времен, что постепенно ей необходимо будет полагаться на вооружение НАТО.

Напомним, ранее Данилов заявлял, что Украина способна одержать победу в войне с Россией до конца года, но для этого должно сойтись несколько факторов.

Также секретарь СНБО рассказал, чего на самом деле добился Кремль в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Данилов Война России против Украины
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери РФ
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери РФ
DAILY
Валентин Бадрак: Без мощных поставок оружия эта война может длиться годами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Валентин Бадрак: Без мощных поставок оружия эта война может длиться годами