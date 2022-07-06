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"План Путина" идет по графику? Данилов рассказал, чего на самом деле добился Кремль в Украине

Новина українською →
Украина, Среда 06 июля 2022 12:22
"План Путина" идет по графику? Данилов рассказал, чего на самом деле добился Кремль в Украине Секретарь СНБО Алексей Данилов (фото: president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, как план президента РФ Владимира Путина по "спецоперации" играет на руку ВСУ и Украине в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Данилова в Twitter.

"Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. "План Путина" идет по графику? Украинское качество обязательно перевесит рашистское количество", - заверил он.

По его словам, за 4 месяца войны вместо демилитаризации прошла максимальная милитаризация в Украине.

"Украина ударными темпами осуществляет перевооружение по стандартам НАТО. Происходит постоянное накопление и насыщение Сил обороны западным оружием и технологиями", - добавил секретарь СНБО.

Как сообщалось, ранее Данилов заявлял, что Украина способна победить в войне с Россией до конца года, но для этого должно сойтись несколько факторов.

Добавим, как считают в Германии, глава Кремля Владимир Путин готовился к войне с Украиной как минимум год. Поэтому он сможет вести войну "долгое время".

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