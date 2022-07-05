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Украина может победить Россию до конца года. Данилов назвал условие

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Киев, Вторник 05 июля 2022 21:21
Украина может победить Россию до конца года. Данилов назвал условие Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Украина способна победить в войне с Россией до конца года, но для этого должны сойтись несколько факторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова для "Апостроф TV".

"Нам очень бы хотелось, чтобы это произошло, но для этого должны быть определенные факторы. Если количество и качество оружия, которое дают нам партнеры, если откроется ленд-лиз и другие возможности для поддержки нашей страны, то такое задание можно выполнить. Если этого не будет, мы понимаем, что будет очень сложно, но мы будем продолжать борьбу за независимость", - отметил он.

Он также подчеркнул, что победой в войне будет возврат государственных границ по состоянию на 1991 год.

Отметим, РБК-Украина в материале "Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия" собрало последние заявления украинских властей и западных партнеров по этому поводу.

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СНБО Алексей Данилов Война России против Украины
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