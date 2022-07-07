Росія виснажена і не може наступати на кількох фронтах одночасно, - Данілов

Російська армія вже не має сил атакувати більш як на одному напрямку фронту. За чотири місяці повномасштабного вторгнення стали помітними ознаки виснаження арсеналу країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, якого цитує WSJ.

За його словами, після перших помилок РФ "знайшла тактику, яка працює".

Як пояснює Данілов, якщо на початковому етапі вторгнення ворог намагався прорватися вглиб української території, коли окупанти значною мірою зазнали невдачі та втратили елітні підрозділи, то тепер росіяни наступають кроками під прикриттям артилерії.

"Росія скупчує велику кількість артилерії та бронетехніки на кожному квадратному кілометрі, з яким українські військові не в змозі впоратися, і це дає росіянам перевагу", - розповідає Данілов.

При цьому, як наголошує секретар РНБО, поки що Україна має вести оборонну війну.

"Прибуття минулого місяця американських високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS дозволило Україні завдати удару саме по тих російських цілях, які раніше були поза досяжністю українського обладнання. Росіяни беззахисні перед ними (HIMARS - ред.)", - зазначає Данілов.

Він також додав, що українських сили використовували настільки озброєння та боєприпасів радянських часів, що поступово їй необхідно буде покладатися на озброєння НАТО.

Нагадаємо, раніше Данілов заявляв, що Україна здатна перемогти у війні з Росією до кінця року, але для цього має зійтися кілька чинників.

Також секретар РНБО розповів, чого насправді домігся Кремль в Україні.

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