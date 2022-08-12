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Россия использует ЗАЭС как заложника, а Украину хочет выставить агрессором, - Подоляк

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия использует Запорожскую АЭС в качестве заложника для закрепления на оккупированных территорий, однако агрессором хочет выставить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twittеr.

"Трудно представить, чтобы член "Аль-Каиды" или ИГИЛ сидел в ООН и "официально" обвинял в агрессии США или Израиль. Россия использует ЗАЭС как заложника для фиксации оккупированных территорий, а Украину хочет выставить... агрессором. Но дураков, кроме Медведева, нет", - написал он.

Подоляк подчеркнул, что единственной угрозой для Запорожской АЭС являются российские военные.

Напомним, 11 августа оккупанты в четвертый раз обстреляли территорию Запорожской АЭС.

Представитель США в ООН заявила, что Россия должна передать Украине контроль над ЗАЭС и создать демилитаризованную зону вокруг станции. РФ несет полную ответственность за все возможные риски ядерной катастрофы.

Однако постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не поддержал предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг станции.

Кроме этого, заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев намекал, что Россия якобы может атаковать европейские АЭС.

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Ирина ПодолякЗапорожская АЭС