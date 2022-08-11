США в ООН: Россия несет полную ответственность за все возможные риски на ЗАЭС
Россия должна передать Украине контроль над Запорожской АЭС и создать демилитаризованную зону вокруг станции. Москва несет полную ответственность за все возможные риски ядерной катастрофы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс во время заседания Совбеза ООН.
Она подчеркнула, что проблемы вокруг станции не прекратятся, пока Россия не выведет оттуда свои войска.
"Причина этих событий всем известна – это еще один трагический результат решения РФ начать вторжение на территорию независимого государства. Это нарушение устава ООН и принципов международного права", – указала она.
Дженкинс подчеркнула, что теперь полномасштабное вторжение РФ в Украину грозит и ядерной катастрофой.
"Решение абсолютно очевидно: Соединенные Штаты призывают РФ незамедлительно вывести войска из Украины, это позволит Украине восстановить необходимый уровень безопасности на ЗАЭС, как это было десятилетиями", - заявила представитель США.
Также Россия, по убеждению Дженкинс, должна отказаться от дезинформации, которая отвлекает от реальности и не соответствует ей. В частности, таковой дезинформацией она считает заявления РФ о том, что Украина якобы виновата в ситуации вокруг Запорожской АЭС.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя традиционно возложил всю ответственность за угрозу ядерной катастрофы на Украину и Запад.
По его словам, Россия надеется, что эксперты МАГАТЭ посетят Запорожскую АЭС до конца августа;
В то же время постоянный представитель КНР при ООН заявил, что Китай в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС призывает страны сесть за стол переговоров.
Напомним, в четверг, 11 августа, россияне в четвертый раз обстреляли территорию Запорожской АЭС.
После атаки оккупантов в "Энергоатоме" сообщили, что радиационный фон на территории станции остается в пределах нормы.
Радиационная угроза вокруг ситуации на Запорожской АЭС пока не наблюдается, но ситуация может кардинально измениться в любой момент, заявили в МАГАТЭ.
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