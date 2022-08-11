США в ООН: Россия несет полную ответственность за все возможные риски на ЗАЭС

Она подчеркнула, что проблемы вокруг станции не прекратятся, пока Россия не выведет оттуда свои войска.

"Причина этих событий всем известна – это еще один трагический результат решения РФ начать вторжение на территорию независимого государства. Это нарушение устава ООН и принципов международного права", – указала она.

Дженкинс подчеркнула, что теперь полномасштабное вторжение РФ в Украину грозит и ядерной катастрофой.

"Решение абсолютно очевидно: Соединенные Штаты призывают РФ незамедлительно вывести войска из Украины, это позволит Украине восстановить необходимый уровень безопасности на ЗАЭС, как это было десятилетиями", - заявила представитель США.

Также Россия, по убеждению Дженкинс, должна отказаться от дезинформации, которая отвлекает от реальности и не соответствует ей. В частности, таковой дезинформацией она считает заявления РФ о том, что Украина якобы виновата в ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя традиционно возложил всю ответственность за угрозу ядерной катастрофы на Украину и Запад.

По его словам, Россия надеется, что эксперты МАГАТЭ посетят Запорожскую АЭС до конца августа;

В то же время постоянный представитель КНР при ООН заявил, что Китай в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС призывает страны сесть за стол переговоров.

Напомним, в четверг, 11 августа, россияне в четвертый раз обстреляли территорию Запорожской АЭС.

После атаки оккупантов в "Энергоатоме" сообщили, что радиационный фон на территории станции остается в пределах нормы.

Радиационная угроза вокруг ситуации на Запорожской АЭС пока не наблюдается, но ситуация может кардинально измениться в любой момент, заявили в МАГАТЭ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.