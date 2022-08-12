Россия выступила против демилитаризации Запорожской АЭС

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя не поддержал предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Русскую службу BBC .

По его словам, Россия "защищает" захваченную украинскую АЭС от терактов.

"Демилитаризация станции может сделать ее уязвимой для тех, кто захочет ее посетить. Каковы будут их цели и задачи, никто не знает. Мы не можем исключать любых провокаций, террористических атак на станцию, которую мы должны защитить", - заявил он.

Небензя в комментариях для журналистов сообщил, что глава ООН должен пояснить, что он подразумевает под "периметром демилитаризации".

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал отвести всех военнослужащих и военную технику от станции и избежать размещения любых других военных сил или военного оборудования на этой территории.

Напомним, в четверг, 11 августа, россияне в четвертый раз обстреляли территорию Запорожской АЭС.

Представитель США в ООН заявила, что Россия должна передать Украине контроль над Запорожской АЭС и создать демилитаризованную зону вокруг станции. Москва несет полную ответственность за все возможные риски ядерной катастрофы.

В МАГАТЭ заявили, что активизируют контакты с Россией, Украиной и ООН для отправки миссии на Запорожскую АЭС, заявил в свою очередь генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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