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Россия выступила против демилитаризации Запорожской АЭС

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Нью-Йорк, Пятница 12 августа 2022 04:36
Россия выступила против демилитаризации Запорожской АЭС Фото: постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя (news.un.org)
Автор: Артур Родивилов

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя не поддержал предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Русскую службу BBC.

По его словам, Россия "защищает" захваченную украинскую АЭС от терактов.

"Демилитаризация станции может сделать ее уязвимой для тех, кто захочет ее посетить. Каковы будут их цели и задачи, никто не знает. Мы не можем исключать любых провокаций, террористических атак на станцию, которую мы должны защитить", - заявил он.

Небензя в комментариях для журналистов сообщил, что глава ООН должен пояснить, что он подразумевает под "периметром демилитаризации".

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал отвести всех военнослужащих и военную технику от станции и избежать размещения любых других военных сил или военного оборудования на этой территории.

Напомним, в четверг, 11 августа, россияне в четвертый раз обстреляли территорию Запорожской АЭС.

Представитель США в ООН заявила, что Россия должна передать Украине контроль над Запорожской АЭС и создать демилитаризованную зону вокруг станции. Москва несет полную ответственность за все возможные риски ядерной катастрофы.

В МАГАТЭ заявили, что активизируют контакты с Россией, Украиной и ООН для отправки миссии на Запорожскую АЭС, заявил в свою очередь генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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