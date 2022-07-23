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Россия использует ракеты, чтобы морить голодом другие народы: Резников об ударах по Одессе

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Суббота 23 июля 2022 16:58
Россия использует ракеты, чтобы морить голодом другие народы: Резников об ударах по Одессе Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные утром нанесли ракетный удар по порту Одессы. Россия использует ракеты, чтобы морить голодом другие народы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Минобороны Алексея Резникова.

"Только вчера было достигнуто соглашение о разблокировании наших портов для экспорта украинского зерна. Сегодня российские военные преступники напали на Одесский порт. 90 лет назад Россия организовала искусственный голод Голодомор, используя винтовки. Теперь они используют ракеты, чтобы морить голодом другие страны",- пишет Резников.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня с утра в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Позже стало известно, что оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

Также издание раскрывало все подробности подписания соглашения касаемо "зернового коридора" во время переговоров Украины, России, ООН и Турции в Стамбуле.

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