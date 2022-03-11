Россия использует Беларусь как плацдарм для авиаударов по Украине, - НАТО

В ходе войны России против Украины российская сторона использует Беларусь как плацдарм для авиаударов. По данным разведки НАТО, на ее территории дислоцируются десятки боевых самолетов, которые принимают участие в налетах на украинские города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Сообщается, что эта информация подтверждается данными, которые собирают самолеты-разведчики НАТО на границе Польши с Украиной.

Как заявил директор по тактике НАТО Дени Гийом, накануне 2-я летная эскадрилья НАТО зафиксировала не менее 12 российских самолетов на аэродромах в Беларуси к северу от Чернобыльской атомной электростанции. Спустя несколько часов не менее девяти из них вторглись в воздушное пространство Украины и направлялись в сторону Киева.

Кроме того, по его словам, в один особенно "активный" день на прошлой неделе силы НАТО зафиксировали около 20 российских самолетов, которые направлялись на Киев из Беларуси.