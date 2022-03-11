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Росія використовує Білорусь як плацдарм для авіаударів по Україні, - НАТО

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Брюссель, П'ятниця 11 березня 2022 12:26
Росія використовує Білорусь як плацдарм для авіаударів по Україні, - НАТО Фото: Росія розміщує свою ударну авіацію в Білорусі (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

В ході війни Росії проти України російська сторона використовує Білорусь як плацдарм для авіаударів. За даними розвідки НАТО, на її території дислокуються десятки бойових літаків, які беруть участь у нальотах на українські міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що ця інформація підтверджується даними, які збирають літаки-розвідники НАТО на кордоні Польщі з Україною.

Як заявив директор з тактики НАТО Дені Гійом, напередодні 2-а льотна ескадрилья НАТО зафіксувала не менше 12 російських літаків на аеродромах в Білорусі на північ від Чорнобильської атомної електростанції. Через кілька годин не менше дев'яти з них вторглися в повітряний простір України і прямували в бік Києва.

Крім того, за його словами, в один особливо "активний" день минулого тижня сили НАТО зафіксували близько 20 російських літаків, які прямували на Київ з Білорусі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь дозволила перевозити по своїй залізниці російські ракети.

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