Беларусь разрешила перевозить своей железной дорогой российские ракеты

Беларусь разрешила передвижение российских ракет по своей железной дороге. При этом условия перевозки не отвечают никаким правилам безопасности, что чревато взрывами с многочисленными жертвами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

В полуоткрытых вагонах без соответствующей маркировки перевозятся:

главные части ракет "Точка-У",

реактивные снаряды РСЗО "Град",

реактивные снаряды "Смерч";

квазибаллистические и крылатые ракеты для "Искандеров" и т.д.

"Кроме опасности взрыва есть реальная угроза "рельсовой войны" на железнодорожной инфраструктуре со стороны белорусских патриотов, которые находятся в оппозиции действующей власти", - говорится в сообщении.

В этих условиях работники локомотивных бригад массово отказываются работать.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что белорусское общество должно требовать от властей запрета на передвижение по территории РБ военных эшелонов с техникой. Те, кто перевозит российские боеприпасы также становятся участниками преступления.