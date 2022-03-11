Беларусь разрешила перевозить своей железной дорогой российские ракеты
Беларусь разрешила передвижение российских ракет по своей железной дороге. При этом условия перевозки не отвечают никаким правилам безопасности, что чревато взрывами с многочисленными жертвами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
В полуоткрытых вагонах без соответствующей маркировки перевозятся:
- главные части ракет "Точка-У",
- реактивные снаряды РСЗО "Град",
- реактивные снаряды "Смерч";
- квазибаллистические и крылатые ракеты для "Искандеров" и т.д.
"Кроме опасности взрыва есть реальная угроза "рельсовой войны" на железнодорожной инфраструктуре со стороны белорусских патриотов, которые находятся в оппозиции действующей власти", - говорится в сообщении.
В этих условиях работники локомотивных бригад массово отказываются работать.
В Центре противодействия дезинформации отметили, что белорусское общество должно требовать от властей запрета на передвижение по территории РБ военных эшелонов с техникой. Те, кто перевозит российские боеприпасы также становятся участниками преступления.
Напомним, Россия выпустила ракету "Искандер" в Краматорский район.
Ранее под Обуховым украинский летчик-ас сбил российский "Калибр" ракетой воздух-воздух.
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