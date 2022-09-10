Россия ищет "добровольцев" в Киргизской республике, чтобы пополнить резервы, - Генштаб

На фоне увеличения количества самоискалечений среди оккупантов, Россия начала искать "добровольцев" в Кыргызской республике, чтобы возобновлять резервы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Среди личного состава, который прибывает в Украину на усиление, возросло количество самоискалечений. Российское руководство постоянно ищет новые источники пополнения резервов. Обещая высокое денежное содержание и социальный пакет, пытается вербовать, через группы в социальных сетях, "добровольцев" среди отставных военных в Кыргызской Республике", - пишет пресс-служба Генштаба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что родственники оккупантов начали калечить себя, чтобы хоть как-то вернуть мужчин с фронта.

Перед этим в телефонном разговоре оккупант признался в том, что готов себе прострелить ногу и сломать руку, чтобы убежать с войны в Украине.

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