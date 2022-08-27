Оккупанты готовы себя калечить, чтобы вернуться домой, - перехват ГУР

Российские войска устали от войны в Украине и готовы себя калечить, чтобы вернуться на родину.

В очередном перехваченном разговоре оккупант рассказал своей девушке, что уже устал от войны и хочет вернуться домой. По словам военного РФ, он думает над тем, чтобы прострелить себе ногу или сломать руку, чтобы уехать на родину.

"У меня здесь часто такие мысли возникают. Типа ну, это конечно бред, я такого не сделаю, потому что я себя знаю. Но в голову постоянно (лезет - ред.) - ногу себе прострелить", - говорит военный.

Также он пожаловался девушке, что ему "уже все надоело", а он на территории Украины всего лишь месяц.

"Я надеюсь скоро закончится. Просто уже надоело, действительно крышу рвет. Хочется домой. Невозможно эту ф*гню терпеть, хотя я тут только месяц, а пацаны уже по 6 месяцев", - отметил оккупант, на что ему девушка ответила: "ломайте друг другу руки и уезжайте домой".