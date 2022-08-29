Родственники оккупантов калечат себя, чтобы вернуть мужчин с фронта: перехват разговора
Родственники российских оккупантов пытаются разными способами вернуть солдат с войны в Украине. Россияне даже покалечат себя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
В перехваченном разговоре оккупант рассказывает, что не сможет в ближайшее время вернуться домой. По его словам, против их командира открыли уже два уголовных дела в России, поэтому он не спешит возвращаться на родину.
"Здесь уже все порой доходят до такого отчаяния, что скоро уйдут и бросят этому командиру нашего полка гранату в окоп", - сказал россиянин.
В то же время солдат признается, что на дежурство вышел в нетрезвом состоянии.
Жена россиянина отмечает, что вернуться домой ее муж может "200-ым", раненым, или в случае смерти кого-то из родственников. Поэтому, чтобы вернуть оккупанта, женщина пыталась покончить жизнь самоубийством.
Напомним, в ранее опубликованном разговоре, оккупант признался, что готов себе прострелить ногу и сломать руку, чтобы убежать с войны в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.