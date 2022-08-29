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Родственники оккупантов калечат себя, чтобы вернуть мужчин с фронта: перехват разговора

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Украина, Понедельник 29 августа 2022 12:24
Родственники оккупантов калечат себя, чтобы вернуть мужчин с фронта: перехват разговора Фото: родственники оккупантов готовы покалечить себя, лишь бы вернуть мужчин домой (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Родственники российских оккупантов пытаются разными способами вернуть солдат с войны в Украине. Россияне даже покалечат себя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В перехваченном разговоре оккупант рассказывает, что не сможет в ближайшее время вернуться домой. По его словам, против их командира открыли уже два уголовных дела в России, поэтому он не спешит возвращаться на родину.

"Здесь уже все порой доходят до такого отчаяния, что скоро уйдут и бросят этому командиру нашего полка гранату в окоп", - сказал россиянин.

В то же время солдат признается, что на дежурство вышел в нетрезвом состоянии.

Жена россиянина отмечает, что вернуться домой ее муж может "200-ым", раненым, или в случае смерти кого-то из родственников. Поэтому, чтобы вернуть оккупанта, женщина пыталась покончить жизнь самоубийством.

Напомним, в ранее опубликованном разговоре, оккупант признался, что готов себе прострелить ногу и сломать руку, чтобы убежать с войны в Украине.

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