Россия имитирует воздушный бой над Чернобылем для провокаций в СМИ

"Прямо сейчас над Чернобыльской зоной идет имитация воздушного боя. У нас есть информация о подготовке фейковых провокационных новостей для мировых СМИ о том, что Украина обстреливает оккупантов в Чернобыле над опасными объектами. В Чернобыле нет наших войск. Украина не ведет боевых действий в Чернобыле", - говорится в заявлении.

Там также сообщили, что радиационный фон повышен в связи с передвижением военной техники захватчика.

"Работники предприятий зоны отчуждения до последнего оставались на объектах, ответственно выполняя свои функции обеспечения безопасности, физической защиты, несмотря на обстоятельства", - отмечается в сообщении.

В настоящее время о состоянии части работников, объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилищ радиоактивных отходов неизвестно.

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