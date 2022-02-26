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Росія імітує повітряний бій над Чорнобилем для провокацій в ЗМІ

Автор: Марія Кучерявець

Війська РФ влаштували імітацію повітряного бою над Чорнобильською зоною, аби звинуватити в цьому українців. Таким чином вони готують низку фейкових новин для світових ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне агентство України з управління зоною відчуження.

"Прямо зараз над Чорнобильською зоною йде імітація повітряного бою. Ми маємо інформацію про підготовку фейкових провокаційних новин для світових ЗМІ про те, що Україна обстрілює окупантів у Чорнобилі над небезпечними об'єктами. В Чорнобилі немає наших військ. Держава Україна не веде бойових дій в Чорнобилі", - йдеться в заяві.

Там також повідомили що радіаційний фон підвищений в зв'язку з пересуванням військової техніки загарбника.

"Працівники підприємств зони відчуження, до останнього залишалися на об'єктах, відповідально виконуючи свої функції забезпечення безпеки, фізичного захисту, не дивлячись на обставини", - зазначається в повідомленні.

Наразі стан частини працівників, об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховищ радіоактивних відходів невідомий.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна втратила контроль над Чорнобилем.

Також РБК-Україна писало про те, що українська влада поінформувала МАГАТЕ про захоплення Чорнобиля.

Детальніше про те, що зараз відбувається в Україні, про ситуацію на Донбасі і на українських кордонах, реакцію світу на події - в текстовому онлайні РБК-Україна.

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ЧорнобильВійська РФВторгнення Росії до України