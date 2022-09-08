Россия игнорирует запросы Украины о депортированных детях

В России игнорируют запросы украинского обмудсмена о том, где сейчас находятся принудительно депортированные в РФ дети.

Об этом сообщила представитель Уполномоченного по соблюдению прав ребенка и семьи Аксана Филипишина, идет речь в материале РБК-Украина .

Несмотря на то, что в Россию или оккупированные российскими войсками территории Украины насильно вывезли уже более 7 тысяч детей, в РФ не идут на прямой контакт с украинским Офисом обмудсмена.

"На запросы украинской стороны Российская Федерация не отвечает, в том числе на запросы Уполномоченного по правам детей. Один запрос мы отправили еще в июне к Уполномоченному президента РФ по правам ребенка, запрос остался без ответа", - рассказала Филипишина.

В августе Офис омбудсмена предпринял очередную попытку связаться с Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, но ответа на запрос нет до сих пор.