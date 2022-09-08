Россия игнорирует запросы Украины о депортированных детях
В России игнорируют запросы украинского обмудсмена о том, где сейчас находятся принудительно депортированные в РФ дети.
Об этом сообщила представитель Уполномоченного по соблюдению прав ребенка и семьи Аксана Филипишина, идет речь в материале РБК-Украина.
Несмотря на то, что в Россию или оккупированные российскими войсками территории Украины насильно вывезли уже более 7 тысяч детей, в РФ не идут на прямой контакт с украинским Офисом обмудсмена.
"На запросы украинской стороны Российская Федерация не отвечает, в том числе на запросы Уполномоченного по правам детей. Один запрос мы отправили еще в июне к Уполномоченному президента РФ по правам ребенка, запрос остался без ответа", - рассказала Филипишина.
В августе Офис омбудсмена предпринял очередную попытку связаться с Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, но ответа на запрос нет до сих пор.
Как сообщалось, Украина требует от России вернуть всех похищенных оккупантами детей их родителям или законным опекунам.
Напомним, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 7 тысяч детей. Вернуть удалось пока лишь 51 несовершеннолетнего.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.