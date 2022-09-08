ua ru
Чт, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія ігнорує запити України щодо депортованих дітей

Новость на русском →
Україна, Четвер 08 вересня 2022 14:22
Росія ігнорує запити України щодо депортованих дітей Фото: Росія ігнорує запити України щодо депортованих дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська, Юлія Акімова

У Росії ігнорують запити українського обмудсмена про те, де зараз перебувають примусово депортовані діти до РФ.

Про це повідомила представник Уповноваженого з дотримання прав дитини та сім'ї Аксана Філіпішина, йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Попри те, що в Росію чи окуповані російськими військами території України насильно вивезли вже понад 7 тисяч дітей, у РФ не йдуть на прямий контакт із українським Офісом обмудсмена.

"На запити української сторони Російська Федерація не відповідає, зокрема на запити Уповноваженого з прав дітей. Один запит ми надіслали ще у червні до Уповноваженого президента РФ з прав дитини, запит залишився без відповіді", - розповіла Філіпішина.

У серпні Офіс омбудсмена зробив чергову спробу зв'язатися з Уповноваженою з прав людини в РФ Тетяною Москальковою, але відповіді на запит досі немає.

Як повідомлялося, Україна вимагає від Росії повернути всіх викрадених окупантами дітей їхнім батькам або законним опікунам.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 7 тисяч дітей. Повернути вдалося поки що лише 51 неповнолітнього.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
Контрнаступ ЗСУ: наші бійці повернули вже 700 квадратних кілометрів на двох напрямках
Контрнаступ ЗСУ: наші бійці повернули вже 700 квадратних кілометрів на двох напрямках
DAILY
Навіщо росіяни вивозять дітей з України і що їх чекає в РФ після депортації
Юлія Акімовакоресподент Навіщо росіяни вивозять дітей з України і що їх чекає в РФ після депортації