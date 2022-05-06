Россия держит в Беларуси до восьми ракетных комплексов "Искандер", - Генштаб

Российская Федерация держит на территории Беларуси восемь ракетных комплексов "Искандер". Страна-оккупант может применить их для нанесения ударов по территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"В Республике Беларусь в настоящее время остаются подразделения вооруженных сил Российской Федерации в составе восьми пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и до шести самолетов различных модификаций, которые могут привлекаться к нанесению авиационных и ракетных ударов по территории Украины", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Александра Лукашенко, Беларусь, якобы, не планирует присоединяться к войне против Украины. Также он отметил, что так называемая "спецоперация" затянулась, однако он не может оценивать, идет ли она по плану Кремля.

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