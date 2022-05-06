UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия держит в Беларуси до восьми ракетных комплексов "Искандер", - Генштаб

Фото: Россия хранит в Беларуси до восьми ракетных комплексов "Искандер" (wikimedia by Vitaly V. Kuzmin)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация держит на территории Беларуси восемь ракетных комплексов "Искандер". Страна-оккупант может применить их для нанесения ударов по территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Также, помимо ракетных комплексов, на территории Беларуси сохраняются до шести самолетов различных модификаций.

"В Республике Беларусь в настоящее время остаются подразделения вооруженных сил Российской Федерации в составе восьми пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и до шести самолетов различных модификаций, которые могут привлекаться к нанесению авиационных и ракетных ударов по территории Украины", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Александра Лукашенко, Беларусь, якобы, не планирует присоединяться к войне против Украины. Также он отметил, что так называемая "спецоперация" затянулась, однако он не может оценивать, идет ли она по плану Кремля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраина