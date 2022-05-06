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Росія зберігає в Білорусі до восьми ракетних комплексів "Іскандер", - Генштаб

Фото: Росія зберігає в Білорусі до восьми ракетних комплексів "Іскандер" (wikimedia by Vitaly V. Kuzmin)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація зберігає на території Білорусі вісім ракетних комплексів "Іскандер". Країна-окупант може застосувати їх для нанесення ударів по території України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Також, окрім ракетних комплексів, на території Білорусі зберігаються до шести літаків різних модифікацій.

"В Республіці Білорусь на даний час залишаються підрозділи збройних сил Російської Федерації у складі до восьми пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" та до шести літаків різних модифікацій, що можуть залучатись до нанесення авіаційних та ракетних ударів по території України", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Олександра Лукашенка, Білорусь, нібито, не планує приєднуватися до війни проти України. Також він відзначив, що так звана "спецоперація" затягнулася, однак він не може оцінювати, чи йде вона за планом Кремля.

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