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Россия хочет обменять взятых в заложники гражданских украинцев на своих военных, - Верещук

Новина українською →
Украина, Вторник 03 мая 2022 16:59
Россия хочет обменять взятых в заложники гражданских украинцев на своих военных, - Верещук Фото: Ирина Верещук (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Русские взяли в заложники гражданских украинцев, среди которых женщины, а также главы городов и общин, и требуют обмена на своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеканл Дом.

"Женевские конвенции запрещают обмен гражданских на военных. Украина не пойдет на этот шаг под давлением России", - заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, РФ совершает акты терроризма, когда берет в заложники гражданских, чтобы потом требовать обмена на военных.

Верещук объяснила: военных надо обменивать на военных, а гражданских заложников должны отпустить без всяких условий. В плену сейчас в частности женщины, главы городских и сельских советов, добавила она.

Напомним, защитники "Азовстали" в Мариуполе призвали немедленно эвакуировать гражданских с территории завода. Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") добавил, что в результате сегодняшних бомбардировок и обстрелов погибли две женщины.

Отметим, колонна с эвакуированными мариупольцами сегодня прошла последний блокпост оккупантов и скоро будет в Запорожье.

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