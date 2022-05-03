Россия хочет обменять взятых в заложники гражданских украинцев на своих военных, - Верещук

Русские взяли в заложники гражданских украинцев, среди которых женщины, а также главы городов и общин, и требуют обмена на своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеканл Дом .

"Женевские конвенции запрещают обмен гражданских на военных. Украина не пойдет на этот шаг под давлением России", - заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, РФ совершает акты терроризма, когда берет в заложники гражданских, чтобы потом требовать обмена на военных.

Верещук объяснила: военных надо обменивать на военных, а гражданских заложников должны отпустить без всяких условий. В плену сейчас в частности женщины, главы городских и сельских советов, добавила она.