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Росія хоче обміняти взятих в заручники цивільних українців на своїх військових, - Верещук

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Україна, Вівторок 03 травня 2022 16:59
Росія хоче обміняти взятих в заручники цивільних українців на своїх військових, - Верещук Фото: Ірина Верещук (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росіяни взяли в заручники цивільних українців, серед яких жінки, а також голови міст та громад, і вимагають обміну на своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеканл Дом.

"Женевські конвенції забороняють обмін цивільних на військових. Україна не піде на цей крок під тиском Росії", - заявила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, РФ здійснює акти тероризму, коли бере в заручники цивільних, щоб потім вимагати обміну на військових.

Верещук пояснила: військових треба обмінювати на військових, а цивільних заручників мають відпустити без жодних умов. У полоні зараз зокрема жінки, голови міських та сільських рад, додала вона.

Нагадаємо, захисники "Азовсталі" в Маріуполі закликали негайно евакуювати цивільних з території заводу. Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") додав, що в результаті сьогоднішніх бомбардувань і обстрілів загинули дві жінки.

Відзначимо, колона з евакуйованими маріупольцями сьогодні пройшла останній блокпост окупантів і скоро буде в Запоріжжі.

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