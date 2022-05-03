Росія хоче обміняти взятих в заручники цивільних українців на своїх військових, - Верещук

Росіяни взяли в заручники цивільних українців, серед яких жінки, а також голови міст та громад, і вимагають обміну на своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеканл Дом .

"Женевські конвенції забороняють обмін цивільних на військових. Україна не піде на цей крок під тиском Росії", - заявила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, РФ здійснює акти тероризму, коли бере в заручники цивільних, щоб потім вимагати обміну на військових.

Верещук пояснила: військових треба обмінювати на військових, а цивільних заручників мають відпустити без жодних умов. У полоні зараз зокрема жінки, голови міських та сільських рад, додала вона.