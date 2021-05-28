Россия хочет нормализовать отношения с ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности к диалогу с Европейским Союзом. РФ хочет ать отношения с Евросоюзом.
Об этом сообщает ТАСС.
Также Лавров заявил о подрыве Брюсселем механизмов взаимодействия с Россией.
"Мы в очередной раз подтвердили нашу готовность к нормализации отношений с Европейским союзом при понимании, что мы будем вести дела на основе равноправия, взаимного уважения, поиска баланса интересов, а не на основе односторонних действий и предварительных условий", - сказал Лавров.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что санкционная политика Европейского союза в отношении России уже не эффективна.
Отметим, Макрон призвал Путина уменьшить напряженность в отношениях с Украиной.
Кроме того, глава Европейского совета Шарль Мишель раскритиковал список "недружественных стран", который утвердила Россия. Он отметил, что такой шаг России подрывает дипломатические отношения.