ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Макрон призвал Путина уменьшить напряженность в отношениях с Украиной

Новина українською → Париж, Понедельник 26 апреля 2021 20:24
Макрон призвал Путина уменьшить напряженность в отношениях с Украиной Фото: Эммануэль Макрон и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Обсудили урегулирование конфликта на Донбассе и отвод российских войск от границы Украины.

Об этом сообщило издание Le Figaro.

По информации издания, Макрон призвал Путина добросовестно и в долгосрочной перспективе взять на себя обязательство по снижению напряженности с Украиной, эффективно отведя войска и тяжелую технику от украинской границы, подтвердив стремление к прекращению огня на Донбассе и возобновив диалог.

Также Макрон выразил обеспокоенность состоянием здоровья российского политзаключенного Алексея Навального, которого удерживают в колонии, а также заявил о поддержке европейских партнеров после высылки Россией чешских и итальянского дипломатов.

Напомним, недавно Макрон встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Париже. К их разговору по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Говорили об обострении конфликта на Донбассе и стягивании российских войск к границе Украины.

После этого российское Минобороны объявило об отводе своих войск от границы Украины.

В то же время украинский посол Андрей Мельник считает, что Путин маскирует намерения, а российская тяжелая техника остается вблизи украинской границы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Путин Франция Российская Федерация агрессия РФ Эммануэль Макрон
NEWS
Макрон призвал Путина уменьшить напряженность в отношениях с Украиной
Макрон призвал Путина уменьшить напряженность в отношениях с Украиной
DAILY
Сергей Притула: Я вижу себя новым руководителем "Голоса"
Сергей Щербина, Милан Лелич Сергей Притула: Я вижу себя новым руководителем "Голоса"