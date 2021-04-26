Макрон призвал Путина уменьшить напряженность в отношениях с Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Обсудили урегулирование конфликта на Донбассе и отвод российских войск от границы Украины.

По информации издания, Макрон призвал Путина добросовестно и в долгосрочной перспективе взять на себя обязательство по снижению напряженности с Украиной, эффективно отведя войска и тяжелую технику от украинской границы, подтвердив стремление к прекращению огня на Донбассе и возобновив диалог.

Также Макрон выразил обеспокоенность состоянием здоровья российского политзаключенного Алексея Навального, которого удерживают в колонии, а также заявил о поддержке европейских партнеров после высылки Россией чешских и итальянского дипломатов.