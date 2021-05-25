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Макрон: санкционная политика в отношении России уже не эффективна, ЕС должен найти другую

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Париж, Вторник 25 мая 2021 19:12
Макрон: санкционная политика в отношении России уже не эффективна, ЕС должен найти другую Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что санкционная политика Европейского союза в отношении России уже не эффективна. Поэтому ЕС необходимо искать другие рычаги давления.

Об этом сообщает издание Ouest France.

"Политика наращивания санкций в отношении России по долгосрочным проблемам больше не является эффективной", - заявил он.

Французский президент добавил, что поручил подготовку доклада, который должен определить, какой должна быть стратегия в отношении РФ. Он заявил, что доклад должен быть подготовлен уже в июне.

"Мы находимся в момент истины в отношениях с Россией, который подталкивает нас к глубокому пересмотру наших отношений. Для меня это всего лишь шаг", - заявил он.

Напомним, Макрон призвал Путина уменьшить напряженность в отношениях с Украиной.

Также он пообещал не допустить новых военных операций на территории Украины.

Ранее украинский посол Андрей Мельник считает, что Путин маскирует намерения, а российская тяжелая техника остается вблизи украинской границы.

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Макрон: санкционная политика в отношении России уже не эффективна, ЕС должен найти другую
Макрон: санкционная политика в отношении России уже не эффективна, ЕС должен найти другую
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