Макрон: санкционная политика в отношении России уже не эффективна, ЕС должен найти другую
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что санкционная политика Европейского союза в отношении России уже не эффективна. Поэтому ЕС необходимо искать другие рычаги давления.
Об этом сообщает издание Ouest France.
"Политика наращивания санкций в отношении России по долгосрочным проблемам больше не является эффективной", - заявил он.
Французский президент добавил, что поручил подготовку доклада, который должен определить, какой должна быть стратегия в отношении РФ. Он заявил, что доклад должен быть подготовлен уже в июне.
"Мы находимся в момент истины в отношениях с Россией, который подталкивает нас к глубокому пересмотру наших отношений. Для меня это всего лишь шаг", - заявил он.
Напомним, Макрон призвал Путина уменьшить напряженность в отношениях с Украиной.
Также он пообещал не допустить новых военных операций на территории Украины.
Ранее украинский посол Андрей Мельник считает, что Путин маскирует намерения, а российская тяжелая техника остается вблизи украинской границы.