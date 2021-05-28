Росія хоче нормалізувати відносини з ЄС

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про готовність до діалогу з Європейським Союзом. РФ хоче налагодити відносини з Євросоюзом.
Про це повідомляє ТАСС.
Також Лавров заявив про підрив Брюсселем механізмів взаємодії з Росією.
"Ми черговий раз підтвердили нашу готовність до нормалізації відносин з Європейським союзом при розумінні, що ми будемо вести справи на основі рівноправності, взаємної поваги, пошуку балансу інтересів, а не на основі односторонніх дій і попередніх умов", - сказав Лавров.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон вважає, що санкційна політика Європейського Союзу щодо Росії вже не ефективна.
Зазначимо, Макрон закликав Путіна зменшити напруженість у відносинах з Україною.
Крім того, голова Європейської Ради Шарль Мішель розкритикував список "недружніх країн", який затвердила Росія. Він зазначив, що такий крок Росії підриває дипломатичні відносини.