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Росія хоче нормалізувати відносини з ЄС

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про готовність до діалогу з Європейським Союзом. РФ хоче налагодити відносини з Євросоюзом.

Про це повідомляє ТАСС.

Також Лавров заявив про підрив Брюсселем механізмів взаємодії з Росією.

"Ми черговий раз підтвердили нашу готовність до нормалізації відносин з Європейським союзом при розумінні, що ми будемо вести справи на основі рівноправності, взаємної поваги, пошуку балансу інтересів, а не на основі односторонніх дій і попередніх умов", - сказав Лавров.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон вважає, що санкційна політика Європейського Союзу щодо Росії вже не ефективна.

Зазначимо, Макрон закликав Путіна зменшити напруженість у відносинах з Україною.

Крім того, голова Європейської Ради Шарль Мішель розкритикував список "недружніх країн", який затвердила Росія. Він зазначив, що такий крок Росії підриває дипломатичні відносини.

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