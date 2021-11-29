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Россия не хочет начинать переговоры о продолжении транзита газа через Украину, - Витренко

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Киев, Понедельник 29 ноября 2021 21:31
Россия не хочет начинать переговоры о продолжении транзита газа через Украину, - Витренко Фото: Юрий Витренко, глава " Нафтогаза "(Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российская сторона не хочет начинать переговоры с Украиной о новом контракте о транзите газа после 2024 года. Со стороны Москвы нет даже намека на их проведение.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров (с Россией - ред)", - сказал Витренко.

По его словам, Украина обсуждает продолжение транзита газа после 2024 года с США и Германией, которые хотят, чтобы он сохранился. Однако Россия не хочет начинать переговоры на эту тему.

Глава "Нафтогаза" отметил, что если контракт на транзит газа через Украину не будет продлен, то использование обоих газопроводов "Северный поток", которые идут напрямую в Германию, усилит контроль России над поставками голубого топлива в Европу. По его словам, это сделает ЕС более уязвимым для политически мотивированных перебоев в поставках и ценовых скачков.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит со стороны России по продлению контракта на транзит газа после 2024 года.

Отметим, контракт между РФ и Украиной о транзите газа был заключен 31 декабря 2019 года. Договор предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году - 65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах - 40 млрд куб. м ежегодно. Срок контакта истекает в 2024 году.

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