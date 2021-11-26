Зеленский не видит конкретных предложений России по продлению транзита газа
Президент Украины Владимир Зеленский не видит конкретных действий со стороны России по продлению контракта на транзит газа после 2024 года. Встреч по этому поводу не было.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время пресс-конференции, которая транслировалась на Youtube.
"Я слышал риторику с российской стороны, что они готовы на продление контракта о транзите. Кроме этих заявлений, я ничего не видел. Предметных встреч между нашими людьми, НАКом, например, и "Газпромом" их не было", - сказал президент.
Зеленский напомнил, что контракт заключен до 2024 года. "Мы за продолжение транзита", - сказал он.
Президент отметил, что считает правильным предложение Украины снизить ставку за сверхконтрактный транзит, которая "будет меньше, чем у любых "потоков"".
"Мы готовы, но Россия на это не пошла", - добавил он.
Напомним, газовый контракт между РФ и Украиной был заключен 31 декабря 2019 года. Договор предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году - 65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах - 40 млрд куб. м ежегодно.