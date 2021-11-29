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Росія не хоче починати переговори про продовження транзиту газу через Україну, - Вітренко

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Київ, Понеділок 29 листопада 2021 21:31
Росія не хоче починати переговори про продовження транзиту газу через Україну, - Вітренко Фото: Юрій Вітренко, голова " Нафтогазу "(Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російська сторона не хоче починати переговори з Україною про новий контракт про транзит газу після 2024 року. З боку Москви немає навіть натяку на їх проведення.

Про це заявив глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Немає нічого, навіть натяку, офіційних або неофіційних переговорів (з Росією - ред)", - сказав Вітренко.

За його словами, Україна обговорює продовження транзиту газу після 2024 року з США і Німеччиною, які хочуть, щоб він зберігся. Однак Росія не хоче починати переговори на цю тему.

Глава "Нафтогазу" зазначив, що якщо контракт на транзит газу через Україну не буде продовжений, то використання обох газопроводів" Північний потік", які йдуть безпосередньо до Німеччини, посилить контроль Росії над постачанням блакитного палива в Європу. За його словами, це зробить ЄС більш вразливим для політично мотивованих перебоїв у постачання і цінових стрибків.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить з боку Росії щодо продовження контракту на транзит газу після 2024 року.

Зазначимо, контракт між РФ та Україною про транзит газу було укладено 31 грудня 2019 року. Договір передбачає щорічне бронювання потужностей української ГТС для транспортування російського газу: у 2020 році – 65 млрд куб. м, у 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м щорічно. Термін контакту спливає у 2024 році.

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