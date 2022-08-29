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Россия может "хакнуть" HIMARS? В СНБО составили ТОП фейков о сокрушительной РСЗО

Фото: в СНБО составили ТОП фейков о HIMARS (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) собрали главные фейки о реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Фейк 1. Россия уже уничтожила 60% HIMARS

На самом деле, все HIMARS невредимы и выполняют боевые задания на фронте.

"Эту информацию 2 августа подтвердил Пентагон и 26 августа - Минобороны Украины", - говорится в сообщении.

Фейк 2. Россияне смогли "хакнуть" HIMARS

Как рассказали в СНБО, HIMARS действительно используют свою компьютерную систему, но российские военные не могут обнаружить на расстоянии их сигналы.

"Поэтому вероятность того, что российские силы "взломают" HIMARS почти нулевая", - говорят в Центре.

Фейк 3. HIMARS никак не меняют ситуацию на фронте

С помощью HIMARS украинские военные уже уничтожили не менее 50 складов боеприпасов оккупантов.

Фейк 4. Российские войска перехватывают десятки ракет, выпущенных HIMARS, что фактически заставляет Украину тратить ценные ракеты в никуда.

"Российской системе ПВО технически почти невозможно перехватить ракеты от HIMARS", - уверяют в Совете нацбезопасности.

3 факта о HIMARS в Украине

Как сообщалось, Украина может получить еще несколько ракетных систем HIMARS из США и других западных стран.

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