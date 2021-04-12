Россия у границ Украины увеличивает ударную группировку

Украинская разведка сообщила об увеличении ударных группировок РФ возле границ Украины . В течение последних недель уровень военной угрозы со стороны России постоянно повышается.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил в эфире программы "PRO Військо" .

По словам Скибицкого, это связано с наращиванием и активными мероприятиями боевой и оперативной подготовки российских войск возле украинской границы.

Он отметил, что подобные перемещения военная разведка Украины наблюдала в 2014-2015 годах. Через некоторое время после этого началась непосредственная агрессия Российской Федерации против Украины.

Отметим, сегодня в МИД Украины сообщили, что Российская Федерация отказалась предоставлять Украине информацию о причинах стягивания своих войск возле украинской границы. Такие действия Москвы в Киеве считают очередным подтверждением намерений продолжать военное давление РФ на Украину.