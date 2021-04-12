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Россия у границ Украины увеличивает ударную группировку

Автор: Анастасия Рокитна

Украинская разведка сообщила об увеличении ударных группировок РФ возле границ Украины. В течение последних недель уровень военной угрозы со стороны России постоянно повышается.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил в эфире программы "PRO Військо".

По словам Скибицкого, это связано с наращиванием и активными мероприятиями боевой и оперативной подготовки российских войск возле украинской границы.

Он отметил, что подобные перемещения военная разведка Украины наблюдала в 2014-2015 годах. Через некоторое время после этого началась непосредственная агрессия Российской Федерации против Украины.

Отметим, сегодня в МИД Украины сообщили, что Российская Федерация отказалась предоставлять Украине информацию о причинах стягивания своих войск возле украинской границы. Такие действия Москвы в Киеве считают очередным подтверждением намерений продолжать военное давление РФ на Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море, чтобы продемонстрировать свою поддержку.

Позже стало известно, что США проинформировали Турцию, что два военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая.

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