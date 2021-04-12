Росія біля кордонів України збільшує ударне угруповання

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив в ефірі програми "PRO Військо" .

За словами Скібіцького, це пов’язано з нарощуванням і активними заходами бойової й оперативної підготовки російських військ біля українського кордону.

Він зазначив, що подібні переміщення воєнна розвідка України спостерігала в 2014-2015 роках. Через деякий час після цього почалася безпосередня агресія Російської Федерації проти України.

Зазначимо, сьогодні у МЗС України повідомили, що Російська Федерація відмовилася надавати Україні інформацію про причини стягування своїх військ біля українського кордону. Такі дії Москви в Києві вважають черговим підтвердженням намірів продовжувати військовий тиск РФ на Україну.