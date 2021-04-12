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Росія біля кордонів України збільшує ударне угруповання

Автор: Анастасія Рокитна

Українська розвідка повідомила про збільшення ударних угрупувань РФ біля кордонів України. Протягом останніх тижнів рівень воєнної загрози з боку Росії постійно підвищується.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив в ефірі програми "PRO Військо".

За словами Скібіцького, це пов’язано з нарощуванням і активними заходами бойової й оперативної підготовки російських військ біля українського кордону.

Він зазначив, що подібні переміщення воєнна розвідка України спостерігала в 2014-2015 роках. Через деякий час після цього почалася безпосередня агресія Російської Федерації проти України.

Зазначимо, сьогодні у МЗС України повідомили, що Російська Федерація відмовилася надавати Україні інформацію про причини стягування своїх військ біля українського кордону. Такі дії Москви в Києві вважають черговим підтвердженням намірів продовжувати військовий тиск РФ на Україну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США розглядають можливість відправки військових кораблів у Чорне море, щоб продемонструвати свою підтримку.

Пізніше стало відомо, що США проінформували Туреччину, що два військові кораблі пройдуть через турецькі протоки і будуть розміщені в Чорному морі до 4 травня.

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