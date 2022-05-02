Россия готовит мобилизацию на 9 мая, - разведка

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в России готовятся к мобилизации 9 мая. Он уточнил, что власти страны-агрессора проводят подготовительные мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для издания НВ.

"Да, они (в России - ред.) готовятся. Сейчас "Росрезерв" начал сверять, что на самом деле есть у них налицо и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам", - сказал Буданов, отвечая на вопрос о планах России объявить мобилизацию на 9 мая. По его словам, проводимые мероприятия являются необходимыми шагами перед началом полноценной мобилизации.