Росія готує мобілізацію на 9 травня, - розвідка

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що в Росії готуються до мобілізації 9 травня. Він уточнив, що влада країни-агресора проводить підготовчі заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для видання НВ.

"Так, вони (в Росії - ред.) готуються. Зараз "Росрезерв" почав звіряти, що насправді є у них в наявності і підраховувати, що вони можуть видати за мобілізаційними нарядами", - сказав Буданов, відповідаючи на питання про плани Росії оголосити мобілізацію на 9 травня. За його словами, проведені заходи є необхідними кроками перед початком повноцінної мобілізації.