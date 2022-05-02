Росія готує мобілізацію на 9 травня, - розвідка

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що в Росії готуються до мобілізації 9 травня. Він уточнив, що влада країни-агресора проводить підготовчі заходи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для видання НВ.
"Так, вони (в Росії - ред.) готуються. Зараз "Росрезерв" почав звіряти, що насправді є у них в наявності і підраховувати, що вони можуть видати за мобілізаційними нарядами", - сказав Буданов, відповідаючи на питання про плани Росії оголосити мобілізацію на 9 травня.
За його словами, проведені заходи є необхідними кроками перед початком повноцінної мобілізації.
Нагадаємо, раніше в Міноборони України допустили, що Володимир Путін може оголосити повну мобілізацію в Росії.
Зазначимо, Міністр оборони Британії Бен Уоллес раніше заявив, що Путін може оголосити на параді 9 травня і загальну мобілізацію в Росії.
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