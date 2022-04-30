ru ua
Сб, 30 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зависит от ситуации. Минобороны не исключает, что Путин объявит полную мобилизацию

Новина українською →
Киев, Суббота 30 апреля 2022 16:18
Зависит от ситуации. Минобороны не исключает, что Путин объявит полную мобилизацию Фото: спикер Минобороны Александр Мотузяник (armyinform.com.ua)
Автор: Илона Свиридова

Министерство обороны Украины не исключает, что президент России Владимир Путин может объявить полную мобилизацию в РФ. Данный шаг зависит от ситуации на восточном фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Минобороны Александра Мотузяника.

По его словам, в отдельных регионах России уже проводится скрытая мобилизация, активно вербуют наемников для войны против Украины. Кроме того, к боевым действиям пытаются привлечь мужчин на оккупированном Донбассе.

"Но будет ли Россия объявлять полную мобилизацию, зависит от боевых действий, которые сейчас продолжаются в восточной операционной зоне. То есть если врагу не удастся достичь своих целей, такой сценарий вполне возможен, мы его не исключаем", - отметил Мотузяник.

Напомним, ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Путин может объявить новую войну мировым "нацистам" на параде 9 мая и всеобщую мобилизацию в России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Министерство обороны Украины Война России против Украины
NEWS
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны