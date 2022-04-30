Зависит от ситуации. Минобороны не исключает, что Путин объявит полную мобилизацию
Министерство обороны Украины не исключает, что президент России Владимир Путин может объявить полную мобилизацию в РФ. Данный шаг зависит от ситуации на восточном фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Минобороны Александра Мотузяника.
По его словам, в отдельных регионах России уже проводится скрытая мобилизация, активно вербуют наемников для войны против Украины. Кроме того, к боевым действиям пытаются привлечь мужчин на оккупированном Донбассе.
"Но будет ли Россия объявлять полную мобилизацию, зависит от боевых действий, которые сейчас продолжаются в восточной операционной зоне. То есть если врагу не удастся достичь своих целей, такой сценарий вполне возможен, мы его не исключаем", - отметил Мотузяник.
Напомним, ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Путин может объявить новую войну мировым "нацистам" на параде 9 мая и всеобщую мобилизацию в России.
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