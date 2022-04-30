Зависит от ситуации. Минобороны не исключает, что Путин объявит полную мобилизацию

Министерство обороны Украины не исключает, что президент России Владимир Путин может объявить полную мобилизацию в РФ. Данный шаг зависит от ситуации на восточном фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Минобороны Александра Мотузяника.

По его словам, в отдельных регионах России уже проводится скрытая мобилизация, активно вербуют наемников для войны против Украины. Кроме того, к боевым действиям пытаются привлечь мужчин на оккупированном Донбассе.

"Но будет ли Россия объявлять полную мобилизацию, зависит от боевых действий, которые сейчас продолжаются в восточной операционной зоне. То есть если врагу не удастся достичь своих целей, такой сценарий вполне возможен, мы его не исключаем", - отметил Мотузяник.