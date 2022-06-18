ru ua
Сб, 18 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия готовит масштабное наступление в Луганской области, - глава ОВА

Новина українською →
Суббота 18 июня 2022 20:13
Россия готовит масштабное наступление в Луганской области, - глава ОВА Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА (t.me/dom_channel)
Автор: Иван Носальский

Военное руководство России перебросило все резервы на захват населенных пунктов Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Ждем в ближайшие дни больших наступлений в Луганской области. Россияне бросили все резервы на Северодонецкое и Бахмутское направления. Пытаются установить полный контроль над областным центром", - подчеркнул Гайдай.

Он также добавил, что Россия продолжает совершать попытки захвата трассы Лисичанск-Бахмут. Но у них ничего не получается и они массово гибнут.

Напомним, ранее в Генштабе докладывали, что сегодня, 18 июня 2022 года, российские войска имели частичный успех в боях под Северодонецком.

Также мы писали, что Россия распространяет очередной фейк о блокировке украинских военных на территории завода "Азот" в Северодонецке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Донбасс Войска РФ Война России против Украины
NEWS
Названа оптимальная цена на бензин и дизель в Киеве
Названа оптимальная цена на бензин и дизель в Киеве
DAILY
"За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона