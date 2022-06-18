Россия готовит масштабное наступление в Луганской области, - глава ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая .

"Ждем в ближайшие дни больших наступлений в Луганской области. Россияне бросили все резервы на Северодонецкое и Бахмутское направления. Пытаются установить полный контроль над областным центром", - подчеркнул Гайдай.

Он также добавил, что Россия продолжает совершать попытки захвата трассы Лисичанск-Бахмут. Но у них ничего не получается и они массово гибнут.