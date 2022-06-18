Россия готовит масштабное наступление в Луганской области, - глава ОВА
Военное руководство России перебросило все резервы на захват населенных пунктов Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Ждем в ближайшие дни больших наступлений в Луганской области. Россияне бросили все резервы на Северодонецкое и Бахмутское направления. Пытаются установить полный контроль над областным центром", - подчеркнул Гайдай.
Он также добавил, что Россия продолжает совершать попытки захвата трассы Лисичанск-Бахмут. Но у них ничего не получается и они массово гибнут.
Напомним, ранее в Генштабе докладывали, что сегодня, 18 июня 2022 года, российские войска имели частичный успех в боях под Северодонецком.
Также мы писали, что Россия распространяет очередной фейк о блокировке украинских военных на территории завода "Азот" в Северодонецке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.