Росія готує масштабний наступ у Луганській області, - голова ОВА
Військове керівництво Росії перекинуло всі резерви на захоплення населених пунктів Луганської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Чекаємо найближчими днями великих наступів на Луганщині. Росіяни кинули всі резерви на Сєвєродонецький та Бахмутський напрями. Намагаються встановити повний контроль над обласним центром", - наголосив Гайдай.
Він також додав, що Росія продовжує спроби захоплення траси Лисичанськ-Бахмут. Але в них нічого не виходить, і вони масово гинуть.
Нагадаємо, раніше в Генштабі доповідали, що сьогодні, 18 червня 2022 року, російські війська мали частковий успіх у боях під Сєвєродонецьком.
Також ми писали, що Росія поширює черговий фейк щодо блокування українських військових на території заводу "Азот" у Сєвєродонецьку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.