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Россия распространяет фейк о блокаде украинских военных в Северодонецке

Новина українською →
Украина, Суббота 18 июня 2022 17:32
Россия распространяет фейк о блокаде украинских военных в Северодонецке Фото: РФ распространяет фейк о блокаде украинских военных на "Азоте" (freepik)
Автор: Наталья Юрченко

Россия распространяет очередной фейк о ситуации в Северодонецке (Луганская область). Оккупанты утверждают, что украинские военные якобы заблокированы и не могут покинуть территории завода "Азот".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Отмечается, что враг продолжает осуществлять информационно-психологические операции (ИПСО), чтобы вызвать панику в обществе.

"Сейчас распространяют сообщения о массовой измене в Северодонецке. Сообщения приходят в Телеграмм. Это спам рассылка врага", - говорится в сообщении.

В частности, в сети распространяются сообщения, что якобы мосты в Северодонецке взорвало украинское командование, чтобы бойцы не смогли выйти из "Азота".

В другом манипуляционном сообщении отмечается, что якобы украинских погибших либо бросают в поле, либо везут в морги Днепра и Николаева, а затем хоронят в этих городах.

Россия распространяет фейк о блокаде украинских военных в Северодонецке

Фото: враг пытается вызвать панику в обществе (t.me/ngu_war_for_peace)

Напомним, в Северодонецке идут тяжелые бои. Сейчас эвакуация с завода "Азот" невозможна, однако город не заблокирован, связь с ним есть.

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