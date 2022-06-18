Россия распространяет фейк о блокаде украинских военных в Северодонецке

Россия распространяет очередной фейк о ситуации в Северодонецке (Луганская область). Оккупанты утверждают, что украинские военные якобы заблокированы и не могут покинуть территории завода "Азот".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Отмечается, что враг продолжает осуществлять информационно-психологические операции (ИПСО), чтобы вызвать панику в обществе.

"Сейчас распространяют сообщения о массовой измене в Северодонецке. Сообщения приходят в Телеграмм. Это спам рассылка врага", - говорится в сообщении.

В частности, в сети распространяются сообщения, что якобы мосты в Северодонецке взорвало украинское командование, чтобы бойцы не смогли выйти из "Азота".

В другом манипуляционном сообщении отмечается, что якобы украинских погибших либо бросают в поле, либо везут в морги Днепра и Николаева, а затем хоронят в этих городах.

Фото: враг пытается вызвать панику в обществе (t.me/ngu_war_for_peace)