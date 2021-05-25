Россия готовит "дополнительные опции" для участия жителей ОРДЛО в выборах
Центральная избирательная комиссия России прорабатывает разные варианты того, как привлечь жителей оккупированного Донбасса к голосованию на выборах в Госдуму. Речь идет о людях с российскими паспортами.
Об этом заявила глава российского ЦИК Элла Памфилова, передает "РИА Новости".
По ее словам, предложений по тому, как организовать голосование, очень много.
"Да, мы разрабатываем и традиционную форму голосования на территории Ростовской области, опыт такой уже есть" - отметила Памфилова.
Она подчеркнула, что в Ростовской области организуются специальные участки для тех, кто может прибыть на голосование.
"Сейчас мы разрабатываем дополнительные опции. Но есть технологическая сложность, поскольку нужно найти способ верификации. Потому что люди у нас на едином портале госуслуг должны быть зарегистрированы, это обязательно, тут надо место регистрации определять", - добавила Памфилова.
Отметим, по разным оценкам, около 500 000 жителей ОРДЛО получили российские паспорта и, соответственно, могут принимать участие в российских выборах.
Напомним, ранее у президента России Владимира Путина заявили, что Москва не планирует поглощать оккупированный Донбасс.
Также ранее в России назвали условие возвращения Донбасса в состав Украины.