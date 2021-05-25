Россия готовит "дополнительные опции" для участия жителей ОРДЛО в выборах

Центральная избирательная комиссия России прорабатывает разные варианты того, как привлечь жителей оккупированного Донбасса к голосованию на выборах в Госдуму . Речь идет о людях с российскими паспортами.

По ее словам, предложений по тому, как организовать голосование, очень много.

"Да, мы разрабатываем и традиционную форму голосования на территории Ростовской области, опыт такой уже есть" - отметила Памфилова.

Она подчеркнула, что в Ростовской области организуются специальные участки для тех, кто может прибыть на голосование.

"Сейчас мы разрабатываем дополнительные опции. Но есть технологическая сложность, поскольку нужно найти способ верификации. Потому что люди у нас на едином портале госуслуг должны быть зарегистрированы, это обязательно, тут надо место регистрации определять", - добавила Памфилова.

Отметим, по разным оценкам, около 500 000 жителей ОРДЛО получили российские паспорта и, соответственно, могут принимать участие в российских выборах.