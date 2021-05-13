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У Путина отреагировали на заявление ЕС: Россия не планирует поглощать Донбасс

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Москва, Четверг 13 мая 2021 12:53
У Путина отреагировали на заявление ЕС: Россия не планирует поглощать Донбасс Фото: президент России Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация не планирует поглощать оккупированный Донбасс. Такие планы якобы не обсуждались ранее в Кремле.

Об этом, комментируя публикацию Bloomberg, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Россия никогда этим не занималась... Россия не планировала и не планирует никого поглощать", - заявил Песков.

Отметим, вчера Bloomberg со ссылкой на распространенный в странах-участницах ЕС документ сообщил, что Брюссель считает, что Москва пытается де-факто интегрировать оккупированные районы с помощью нелегитимных выборов и раздачи российских паспортов местным жителям.

Напомним, в январе Песков заявлял, что Российская Федерация не планирует включать в свой состав оккупированный Донбасс и этот вопрос не стоит на повестке дня.

До этого российский президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос выдачи паспортов носит якобы чисто гуманитарный характер, поскольку жители оккупированного Донбасса нуждаются в документах. При этом стало известно, что владельцам российских паспортов разрешат участвовать в выборах в Государственную думу РФ.

Более того, недавно руководство партии "Единая Россия" приезжало на оккупированный Донбасс, по мнению украинской стороны, чтобы обеспечить участие жителей ОРДЛО в выборах.

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