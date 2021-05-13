У Путина отреагировали на заявление ЕС: Россия не планирует поглощать Донбасс

Российская Федерация не планирует поглощать оккупированный Донбасс. Такие планы якобы не обсуждались ранее в Кремле.

Об этом, комментируя публикацию Bloomberg, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Россия никогда этим не занималась... Россия не планировала и не планирует никого поглощать", - заявил Песков. Отметим, вчера Bloomberg со ссылкой на распространенный в странах-участницах ЕС документ сообщил, что Брюссель считает, что Москва пытается де-факто интегрировать оккупированные районы с помощью нелегитимных выборов и раздачи российских паспортов местным жителям.