В России назвали условие возвращения Донбасса в состав Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие возвращения Донбасса в состав Украины. Для этого нужно соблюдать минские соглашения.
Об этом глава МИД РФ заявил в интервью для издания "Аргументы и факты".
По его словам, Украина пытается изменить последовательность выполнения положений Комплекса мер, поставив на первое место получение под контроль всей российско-украинской границы с последующим проведением местных выборов на Донбассе.
"Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса в состав украинского государства. Если да, то путь к этой цели один - четкое и последовательное претворение в жизнь Комплекса мер", - заявил он.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не фиксирует значительного уменьшения войск РФ на границе.
По его словам, где-то 3,5 тысяч человек военного контингента России отошли от границ.
Более того, Зеленский считает, что РФ не готова пойти на полномасштабную агрессию против Украины, но если это произойдет, может начаться мировая война.