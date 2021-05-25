Росія готує "додаткові опції" для участі жителів ОРДЛО у виборах

Центральна виборча комісія Росії опрацьовує різні варіанти того, як залучити жителів окупованого Донбасу до голосування на виборах до Держдуми . Йдеться про людей з російськими паспортами.

За її словами, пропозицій щодо того, як організувати голосування, дуже багато.

"Так, ми розробляємо і традиційну форму голосування на території Ростовської області, досвід такий вже є" - зазначила Памфілова.

Вона підкреслила, що в Ростовській області організовуються спеціальні дільниці для тих, хто може прибути на голосування.

"Зараз ми розробляємо додаткові опції. Але є технологічна складність, оскільки потрібно знайти спосіб верифікації. Тому що люди у нас на єдиному порталі держпослуг повинні бути зареєстровані, це обов'язково, тут треба місце реєстрації визначати", - додала Памфілова.

Зазначимо, за різними оцінками, близько 500 000 жителів ОРДЛО отримали російські паспорти і, відповідно, можуть брати участь у російських виборах.