Жителям ОРДЛО с российскими паспортами разрешат участвовать в выборах в Госдуму

В Российской Федерации планируют разрешить участвовать в выборах в Государственную думу жителям ОРДЛО, которые получили российские паспорта . Сейчас паспорта РФ уже получили полмиллиона жителей оккупированного Донбасса.

"Не должно быть такой ситуации, когда гражданин РФ, независимо от территории, места, где он проживает, был бы поражен в политправах... Эти 500 тыс. человек (на Донбассе - ред.), принявшие российское гражданство, они примут участие в выборах в Госдуму", - сказал Турчак.

Отметим, выборы в Госдуму РФ запланированы на 19 сентября 2021 года.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ОРДЛО получить российское гражданство в упрощенном порядке.