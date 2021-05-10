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Жителям ОРДЛО с российскими паспортами разрешат участвовать в выборах в Госдуму

Новина українською → Москва, Понедельник 10 мая 2021 19:32
Жителям ОРДЛО с российскими паспортами разрешат участвовать в выборах в Госдуму Фото: российский паспорт получили уже полмиллиона жителей оккупированного Донбасса (Униан)
Автор: Игорь Литвиненко

В Российской Федерации планируют разрешить участвовать в выборах в Государственную думу жителям ОРДЛО, которые получили российские паспорта. Сейчас паспорта РФ уже получили полмиллиона жителей оккупированного Донбасса.

Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, передает ТАСС.

"Не должно быть такой ситуации, когда гражданин РФ, независимо от территории, места, где он проживает, был бы поражен в политправах... Эти 500 тыс. человек (на Донбассе - ред.), принявшие российское гражданство, они примут участие в выборах в Госдуму", - сказал Турчак.

Отметим, выборы в Госдуму РФ запланированы на 19 сентября 2021 года.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ОРДЛО получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Как писало РБК-Украина, за два последних года Россия выдала паспорта РФ 530 тысячам жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). При этом по данным правозащитников, до 2024 года российские паспорта могут получить 2 миллиона жителей оккупированного Донбасса.

Также в Кремле ранее сообщали, что двойное гражданство не будет помехой для участия в выборах в РФ.

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