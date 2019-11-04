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У Путина заявили, что Россия не отказывается от транзита газа через Украину

Новости » В мире     04.11.2019 - 01:44
У Путина заявили, что Россия не отказывается от транзита газа через Украину
Иллюстративное фото (УНИАН)

Песков заявил, что Киев сам не стремится к договоренностям по транзиту российского газа

Россия не собирается отказываться от транзита газа через Украину даже при наличии альтернативных маршрутов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире российского телеканала, сообщает РБК-Украина.

По его словам, у России сейчас будут возможности гарантированно осуществлять необходимые поставки потребителям на Западе за счет других альтернативных маршрутов.

"Использует ли Россия это? Однозначно нет. Президент Путин говорил, что мы не отказываемся от транзита через Украину, но мы не можем это делать, если этого не хотят сами наши украинские визави", - отметил Песков.

Песков подчеркнул, что продолжение транзита газа через территорию Украины необходимо для самой Украины.

"Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится", - сказал он.

"И, кроме того, как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если продолжается такая вакханалия в (Стокгольмском, - ред.) арбитраже. И Путин четко сказал, что, ребята, давайте, нужно сначала отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться", - добавил Песков.

Напомним, "Нафтогаз Украины" направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования к "Газпрому".

По итогам газовых переговоров на этой неделе российский "Газпром" заявил о готовности обсуждать транзит с оператором ГТС Украины.

В то же время российская сторона выставляет ряд условий. Президент России Владимир Путин, в том числе, заявил о желании для начала урегулировать судебные споры между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Также Путин заявил, что Россия готова к переговорам о поставках в Украину газа по сниженным ценам и о транзите через территорию страны.

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